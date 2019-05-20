Antalya’da 300 kişi ‘Atabarı’ oynadı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte saat 19.19’da, 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı ‘Atabarı’ oynandı. Antalya’da etkinliğin adresi olan Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık 300 kişi atabarı oynadı.

Milli Mücadele Hareketi’nin yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs’ta 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı olarak şehir meydanlarında ‘Atabarı’ oynandı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikten dakikalar önce toplanan yüzlerce vatandaş, önce prova yaptı. Ssaatler 19.19’u gösterdiğinde, yaklaşık 300 kişi kol kola girerek ‘atabarı’ oynadı. Atabarı oynayanları yüzlerce Antalyalı izledi. Etkinlik sonrasında meydandakiler Antalya’ya özgü halk oyunları eşliğinde eğlenmeyi sürdürdü.

