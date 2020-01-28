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  4. Antalya’da 32 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya’da 32 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

Antalya’da bir eve düzenlenen operasyonda 32 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda G.İ., F.K., O.S.

Antalya’da 32 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya’da bir eve düzenlenen operasyonda 32 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda G.İ., F.K., O.S. ve H.H.Y. isimli şahısların birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve Ahatlı Mahallesi’nde yer alan bir adreste depoladıkları yönünde bilgi alındı. Eve yapılan operasyonda F.K., O.S. ve H.H.Y yakalanırken ikamette yapılan aramada 32 bin 737 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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