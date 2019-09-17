Antalya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaş ilçesi açıklarında ilerleyen lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Durdurulan lastik botta yer alan 24'ü erkek, 4'ü kadın, 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

