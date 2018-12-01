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Antalya'da 34 tüp kobra zehri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 14:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 34 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Antalya'da 34 tüp kobra zehri ele geçirildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 34 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.A.'nın, kaçak yollarla ülkeye getirilen kobra zehrini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan T.A., Muratpaşa ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 34 cam tüp halinde toplam 113,19 gram kobra zehri ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A., sorgusu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kobra zehrinin kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, en pahalı zehirler arasında yer aldığı kaydedildi.

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Antalya'da 34 tüp kobra zehri ele geçirildi

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