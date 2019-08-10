Antalya’da 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan M.K. isimli şahsın evinde yaklaşık 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Kepez ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada M.K. isimli şahıstan turizm sezonunun açılması ile birlikte eğlence mekanlarında ve turistlerin yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürülmek üzere toplam 4 kilo 407 gram skunk esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde M.K. isimli şahsa, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapıldı.

