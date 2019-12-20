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Antalya’da 4 iş yerinden telefon çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Antalya’da 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, 4 iş yerinden 6 adet cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ilk hırsızlık olayı 8 Aralık Pazar günü Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’ndeki bir zincir markette öğle saatlerinde meydana geldi.

Antalya’da 4 iş yerinden telefon çalan zanlı tutuklandı

Antalya’da 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, 4 iş yerinden 6 adet cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilk hırsızlık olayı 8 Aralık Pazar günü Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’ndeki bir zincir markette öğle saatlerinde meydana geldi. Markete gelen bir şüpheli, vitrindeki telefonları inceledikten sonra etrafta kimse olmadığı anda 3 telefonu çaldı. Çaldığı telefonları montunun cebine koyan şüpheli ardından marketten ayrıldı. Şüphelinin görüntüleri marketin güvenlik kameralarına yansırken, telefonların çalındığını fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kamera görüntülerinden şüphelinin Türk asıllı Almanya vatandaşı Yılmaz Ç. olduğunu belirledi. Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, 15 Aralık Pazar günü yine aynı ilçeye bağlı Sinan Mahallesi’nde, 17 Aralık Salı günü ise Çağlayan Mahallesi’nde aynı marketin iki şubesinden birer cep telefonu daha çalındı. Hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, şüpheli son olarak dün akşam saatlerinde Konyaaltı Caddesi’nde alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerinde tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, şüphelinin yerini tespit etti. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan Yılmaz Ç’nin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli ifadesinde çaldığı cep telefonlarını sattığını söylerken, ekipler telefonlardan 3’ünü bulup sahiplerine teslim etti. Diğer 3 telefon ise bulunamadı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya’da 4 iş yerinden telefon çalan zanlı tutuklandı

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