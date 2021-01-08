Antalya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında faciadan dönüldü. Üst katlarda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişiden 3’ü hastaneye kaldırıldı. Bir muhabbet kuşu da tehlikeye rağmen eve giren bir genç tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Yangın saat 22.00 sırasında Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının bir blokunun zemin katında çıktı. Zemin kattan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve cağlık ekipleri sevk edildi. Daire alevlere teslim olurken, yoğun duman tüm binayı sardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede müdahale edip kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkarılarak kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Durumu ağır olan 3 kişi hastanede kaldırıldı. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve üst katlarda mahsur kalan 10 kişi merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın sebebiyle boşalttığı evinde mahsur kalan muhabbet kuşu için ağlayan çocuğun imdadına ise bir vatandaş yetişti. Tehlikeye rağmen binaya girip kafes içindeki muhabbet kuşunu dışarı çıkaran genç muhabbet kuşunu sahibine teslim etti. Yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.



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