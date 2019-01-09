Antalya'da, hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Ferit İli'nin ölümüyle ilgili davada yargılanan polis memurlarından 3'ü beraat etti, biri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel mahkemenin sanık polislerden 3'ü hakkında beraat, birine ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vermesinin ardından İli ailesinin avukatının istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yeniden duruşma yapıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A, H.K, E.S. ve H.S. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık A.A, maktulü tanımadığını, aralarında bir husumet bulunmadığını söyledi.

Antalya Havalimanı'nda görevliyken "dur" ihtarına uymayan Ferit İli'nin kaçtığını, defalarca uyarmalarına rağmen kaçışı sürdürdüğünü anlatan A.A, "Teslim olması için korkutma amacıyla diğer arkadaşlarla beraber ben de havaya doğru silah sıktım. Bu olay görevimiz icabı başımıza geldi, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti kararında, sanık A.A. hakkında verilen "taksirle ölüme neden olma" suçundan mahkumiyete ilişkin hükmün kaldırıldığı belirtildi.