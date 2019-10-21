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Antalya'da 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Antalya'da 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya'da dört ayrı çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kepez ve Aksu ilçesinde dört ayrı çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira ve ziynet eşyasının çalınmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen A.T, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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