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Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 02:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 02.02'de merkez üssü Döşemealtı ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü yine 4.8 olarak kaydederken, derinliğini ise 105 kilometre olarak bildirdi.
Öte yandan deprem, Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın Antalya sınırındaki ilçelerinde de hissedildi.

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