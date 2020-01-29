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  4. Antalya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Antalya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza, akşam 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanı istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 HM 023 plakalı araç ile aynı güzergahta ilerleyen 07 NEC 65 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Çarpışan arabalardan biri yine aynı güzergahta ilerleyen 07 ASN 982 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç refüjü aşarak karşı şeritte ilerleyen 07 CPH 53 ve 07 AIM 045 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk yardımı sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası çift taraflı araç trafiğine kapatılan bulvar, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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