HABER

Antalya’da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaya yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre M.E.T.’nin kullandığı 07 NTV 55 plakalı araç, Manavgat Çevreyolunda önünde seyreden O.Y.’nin kullandığı 07 NOD 30 plakalı araca sağ arka tampondan çarptıktan sonra park halindeki 07 JU 093 plakalı otomobil ile yaya olarak yolun karşısına geçmek için kaldırımdan inen M.Ç.’ye çarptı.

Antalya’da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaya yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre M.E.T.’nin kullandığı 07 NTV 55 plakalı araç, Manavgat Çevreyolunda önünde seyreden O.Y.’nin kullandığı 07 NOD 30 plakalı araca sağ arka tampondan çarptıktan sonra park halindeki 07 JU 093 plakalı otomobil ile yaya olarak yolun karşısına geçmek için kaldırımdan inen M.Ç.’ye çarptı. 07 NTV 55 plakalı aracın arkadan çarptığı 07 NOD 30 plakalı araç, yolun sol şeridinde seyir halindeki M.B.’nin kullandığı 07 LSN 27 ve F.Y.’nin kullandığı 07 Y 6793 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, ayağının üzerinden otomobil geçen yaya M.Ç. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Antalya’da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaya yaralı

Antalya’da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaya yaralı

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
Hasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldüHasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldü
Otomobiliyle kaza yapan Funda, kurtarılamadıOtomobiliyle kaza yapan Funda, kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.