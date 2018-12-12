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Antalya'da 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 16:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'da 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 5 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesabı bulunup talimatla bakiye artırarak örgütü finanse eden, örgüte ait kapatılan kurumlarda çalışmış olup haklarında ihbar bulunan, aralarında ihraç emniyet mensuplarının da bulunduğu 5 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY propagandası yapılan yasaklı yayınlar, bir ruhsatsız tabanca, 9 mm ve 7.65 mm çapında mermiler ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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