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Antalya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:41 | Son Güncelleme

Antalya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ve minibüslerin arka kapılarının açılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip başlatan ekipler, Kuzeyyaka Mahallesinde, otobüslerin kapılarını zorlayarak içeri giren şüpheli H.B.'yi yakaladı.

Zanlının üst aramasında, pense, tornavida, bıçak, alyan ve otobüsten çaldığı değerlendirilen 2,5 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, ilçenin Özgürlük ve Ulus Mahallelerinde evlerin klima motorlarının çalınması olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda ise şüphelilerin M.A, U.K, İ.Ş. ve A.K. olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli 4 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Emniyet hırsızlık polis tutuklama zanlı

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