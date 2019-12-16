HABER

Antalya’da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 02:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada bir kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Elmas’ın kullandığı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton blokuna çarptı.

Hurdaya dönen araçta bulunan araç sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Telat Elmas, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir ara kalp masajı ile hayata döndürülen Telat Elmas, Antalya ya sevk edilmek üzere ambulansa alındı. Elmas’ın kalbi yeniden durunca ambulanstan geri indirilerek müdahaleye devam edildi. Telat Elmas yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

2 KİŞİ ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki torun Telat Elmas ameliyata alınırken Emine Elmas ve Aysel Elmas Antalya’ya sevk edildi. 3 yaralının da hayati tehlikesi devam ettiği bildirildi. (İHA)

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralıOtomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

Kartal zirve yolunda yara aldı!

Kartal zirve yolunda yara aldı!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 113 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 113 düzensiz göçmen yakalandı

Arjantin'de öldürülen İngiliz turist milyoner iş adamı çıktı!

Öldürülen İngiliz turist milyoner iş adamı çıktı!

ABD Afganistan'dan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı

Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı!

Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis

Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.