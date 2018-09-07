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Antalya'da 5 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 00:33 | Son Güncelleme

Antalya'da 5 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki çocuk, girdiği otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Kızılot bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Çetin ailesi 5 yaşındaki çocukları Eren Çetin ile havuza girdi. Bir süre sonra çocuk, havuzda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin fark etmesiyle havuzdan çıkartılan çocuğa ilk müdahale otelde kalan bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Eren Çetin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya boğulma Çocuk havuz Manavgat

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