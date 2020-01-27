HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (3)

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

40 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Antalya Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 30'u Türk toplam 40 kişi, ilçedeki hastanelere götürüldü.

40 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Antalya Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 30'u Türk toplam 40 kişi, ilçedeki hastanelere götürüldü. 2 Türk'ün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi. Oteldeki müşterilerin çoğu da başka otellere yerleştirildi.
Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, otele gelerek incelemelerde bulundu. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığını söyleyen Başkan Aputkan, oteldeki ambulansların tedbir amaçlı olduğunu, ciddi herhangi bir yaralanma olmadığını kaydetti.
Otelde kalan müşterilerden biri ise "Yangın çıktığında barda oturuyordum. Çocuklarım havuzdaydı. Hemen yetkililer telefonla beni aradı. Yangının çıkış nedenini anlamadık. Birden otelin içini duman sardı. Sonra bizi tamamen tahliye ettiler. İtfaiyeciler, ambulanslar ile müdahale edildi" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Isparta’da Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke ele geçirildiIsparta’da Roma ve Bizans Dönemlerine ait 51 adet sikke ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Son dakika: Ankara'daki köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Son dakika: 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evde yakalandı

5 terörist gizlendikleri evde yakalandı!

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.