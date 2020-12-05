Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Akdeniz açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.

AFAD'ın Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, yerin 77,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla, Burdur ve Mersin dolaylarında da hissedildi.

Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

"Evlerinin önüne çıkabilirler"

Antalya Valiliği'ne göre deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bölgedeki ilçeler ile görüşmelerin devam ettiği, herhangi bir zararın olup olmadığı konusunda bilgilerin beklendiği belirtildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.