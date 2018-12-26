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Antalya'da 569 şişe 'sahte içki' ele geçirildi: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 21:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 569 şişe sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da 569 şişe 'sahte içki' ele geçirildi: 2 gözaltı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 569 şişe sahte içki ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 569 şişe farklı markalarda sahte içki, bin 903 adet farklı markalara ait boş içki şişesi, bin 542 adet sahte bandrol, bin 171 adet şişe kapağı, sahte marka etiketi, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirildi. İncelemede ele geçirilen içkilerin üzerindeki bandrol, etiket ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi.
Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan ve insan sağlığına zararlı şekilde imal edildiği kaydedilen ve sahte olduğu değerlendirilen içkiyle ilgili 4 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili T.B ve A.Ç. ise gözaltına alındı.

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Antalya'da 569 şişe 'sahte içki' ele geçirildi: 2 gözaltıAntalya'da 569 şişe 'sahte içki' ele geçirildi: 2 gözaltı

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