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Antalya’da 65 kişiyi mağdur eden 9 tefeci tutuklandı

24.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya merkezi başta olmak üzere Serik ve Kumluca İlçelerinde 65 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 9 şüpheli tefecilik suçundan tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik suçu ile mücadele kapsamında Antalya genelinde yürütülen çalışmalarda Antalya merkezi, Serik İlçesinde ve Kumluca İlçesinde tefe suçunu işlediği iddiası ile 3 farklı dosyada 15 kişinin tefeye para verdiği, finansman sağladığı ve aracılık ettiği tespit edildi.

Antalya merkezi başta olmak üzere Serik ve Kumluca İlçelerinde 65 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 9 şüpheli tefecilik suçundan tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik suçu ile mücadele kapsamında Antalya genelinde yürütülen çalışmalarda Antalya merkezi, Serik İlçesinde ve Kumluca İlçesinde tefe suçunu işlediği iddiası ile 3 farklı dosyada 15 kişinin tefeye para verdiği, finansman sağladığı ve aracılık ettiği tespit edildi. Bazı mağdurlar, faiz karşılığı almış oldukları paraları ödemelerine rağmen, kendilerine önceden imzalatılan senetleri alamadıklarını ve borçlarının hiç bitmediğini, ekonomik olarak daha da zor duruma girdiklerini ifade etti. Bu kapsamda, faizle para vermek suretiyle toplam 65 kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Emniyet ekipleri, yaptığı değerlendirmeler sonucu 65 vatandaşı mağdur eden kişilere yönelik 17 Mart Çarşamba günü yapılan eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 25 iş yeri ve ikamet adreslerinde arama ve yakalama çalışmalarında 14 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet tüfek, 1 Trilyon 124 bin değerinde 30 adet senet, 1 trilyon 81 bin 290 TL değerinde 20 adet çek, 218 bin 649 TL değerinde alacak sözleşmesi, 3 adet pos cihazı, 41 adet banka\kredi kartı ile 11 adet tapu ele geçirildi.
14 Şüpheli, yapılan işlemlerin ardından Antalya, Serik ve Kumluca Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edildi. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliklerince tutuklandı.

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