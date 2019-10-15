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Antalya'da 650 öğrenci aynı anda kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

Muratpaşa ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, aynı anda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi

Antalya'da 650 lise öğrencisi, farkındalık için aynı anda kitap okudu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yılın belli dönemlerinde tüm Türkiye'de gerçekleştirdiği "Kitap okuma halkaları" projesi kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi öğrencileri için kitap okuma saati etkinliği gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin de kitap okuduğu etkinliğe 650 öğrenci katıldı.

Antalya Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Esma Sevil Karataş, gazetecilere, proje kapsamında tüm okul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin katılımıyla okul bahçesinde 45 dakika boyunca kitap okuduklarını söyledi.

Oluşturulan kitap halkalarıyla, bir kitabın bir çok kişi tarafından okunmasının sağlandığını belirten Karataş, "Gençlerimizde kitap okuma duyarlılığını ve farkındalığını artırmak istiyoruz. Gençlerin kitap okuma alışkanlığını artırmak, elimizdeki kitapların tüm gençler arasında okunmasını sağlamak amacındayız." diye konuştu.

Sevil Karataş, etkinliğin yıl boyunca belli aralıklarla başka okullarda tekrarlanacağını da kaydetti.

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"Kitap Okuma Halkası" Projesi Antalya gençlik kitap Okuma

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