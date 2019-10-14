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Antalya’da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimde, satışa hazır 739 adet sahte bandrollü rakı, votka ve viski ele geçirildi.Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince Konyaaltı ilçesinde ortak denetim yapıldı.

Antalya’da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimde, satışa hazır 739 adet sahte bandrollü rakı, votka ve viski ele geçirildi.
Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince Konyaaltı ilçesinde ortak denetim yapıldı. Denetimde satışa hazır 739 adet sahte bandrollü farklı cinslerde alkol geçirildi. Ele geçirilen alkollerden 5996 Sayılı Kanun kapsamında 5 adet numune alınarak, analiz için Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.
Söz konusu ürünlerin analiz sonuçları değerlendirildikten sonra ilgililere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Antalya’da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Antalya’da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Antalya’da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi

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