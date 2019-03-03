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Antalya’da 82 kilogram esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Antalya’da narkotik dedektör köpeği ’Esco’nun yardımıyla polisin düzenlediği operasyonda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Diyarbakır’dan kurye vasıtasıyla yüklü uyuşturucu getirdiği ve bu maddeyi Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki bir depoya koyduğu belirlenen şüpheliler, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

Antalya’da 82 kilogram esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

Antalya’da narkotik dedektör köpeği ’Esco’nun yardımıyla polisin düzenlediği operasyonda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Diyarbakır’dan kurye vasıtasıyla yüklü uyuşturucu getirdiği ve bu maddeyi Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki bir depoya koyduğu belirlenen şüpheliler, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler, Gökhan S. ile Savaş G.’nin depodaki uyuşturucu maddeden numune alarak satacağı Bahri B. ve Mehmet D. isimli şüphelilerle buluşacağını tespit etti. Tespit üzerine dün gece saatlerinde harekete geçen ekipler, Gökhan S., Savaş G., Bahri B. ve Mehmet D.’yi Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’ndeki buluştukları bir restoranda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin Gazipaşa’nın Aydın Mahallesi’ndeki uyuşturucuya sakladıkları depoya da baskın düzenleyen narkotik ekipleri, burada da Şahidin G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Depodaki uyuşturucu narkotik köpeğine takıldı
Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Esco’nun yardımıyla depoda arama yapan polis, inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş vaziyette 82 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Antalya’da 82 kilogram esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

Antalya’da 82 kilogram esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

Antalya’da 82 kilogram esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

Antalya’da 82 kilogram esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

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