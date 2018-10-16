Antalya'da 88 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki evinde ölü bulunan 88 yaşındaki Salih Yavuz'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, sosyal yardımlaşmanın mütevelli heyetinde bulunan Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökler, Korkuteli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan bir ton kömür yardımı çıkan Salih Yavuz'a telefonla ulaşamayınca komşularının kendisine haber vermesini istedi.

Akrabalarının girdikleri evde hareketsiz halde bulduğu Yavuz'un, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirtilen 4 çocuk babası Yavuz'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömür yardımında bulunmak üzere Yavuz'u aradığını ancak kendisine ulaşamadığını bildirdi.

Gökler, "Salih Amca'ya ulaşamayınca yeğenini aradım. Eve baktı, 'Duman kokusu var, hareketsiz yatıyor' dedi. Doktor çağrıldı, ölmüş. Eşi, Antalya'ya iki oğlunun yanına gitmiş, evde yalnızmış." dedi.

