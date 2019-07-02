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Antalya'da 9 kişilik dolandırıcı çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 9 kişilik çete, jandarmanın operasyonuyla çökertildi.

Antalya'da 9 kişilik dolandırıcı çetesi çökertildi

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 9 kişilik çete, jandarmanın operasyonuyla çökertildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Finike, Kumluca ve Kepez ilçelerinde C.M.'nin liderliğinde E.T., A.O., G.B., Ü.H., F.D., E.Ş., F.P. ve R.S.'nin örgütlü hareket ederek, çiftçilik yapan ve ticaretle uğraşan vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, sebze, meyve ve iş makinesi satılık ilanı verip, sahte belgeler düzenlemek suretiyle 25 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah saat 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 9 cep telefonu, 9 sim kart, dizüstü bilgisayar, 2 harici bellek, 6.35 milimetre çapında tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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