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  4. Antalya'da 967 toplanma alanı var

Antalya'da 967 toplanma alanı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

AFET Acil Durum (AFAD) Başkanlığı Antalya Müdürü Fevzi Timur, Antalya'da 577'si park, 94'ü spor salonu, 70'i pazar yeri, 26'sı otopark, 176'sı okul ve kamu alanı, 24 de diğer alan olmak üzere 967 toplanma alanı olduğunu söyledi.

AFET Acil Durum (AFAD) Başkanlığı Antalya Müdürü Fevzi Timur, Antalya'da 577'si park, 94'ü spor salonu, 70'i pazar yeri, 26'sı otopark, 176'sı okul ve kamu alanı, 24 de diğer alan olmak üzere 967 toplanma alanı olduğunu söyledi.
AFAD Antalya Müdürü Fevzi Timur, bir meslek örgütü temsilcisinin kentteki acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılacak yerlere yönelik açıklaması hakkında basın açıklaması yaptı. Meltem Mahallesinde toplanma alanı olarak belirlenen Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı'nda düzenlenen açıklamada Timur, habere konu hastane bahçesi ve kültür merkezindeki bölgenin AFAD tarafından belirlenen toplanma alanı olmadığına dikkat çekti. AFAD standartına göre belirlenen toplanma alanlarına asılan tabelaların altında logo ve karekod sistemi ile bazı rakam gruplarının yer aldığını vurgulayan Timur, "Sözkonusı toplanma alanı iş güvenliği kapsamında kurumun belirlediği acil toplanma alanına ilişkindir. Bizim AFAD olarak belirlediğimiz toplanma alanıyla ilgisi yoktur" dedi.
İlçe belediyelerle, ilgili kurumlarla görüşmelerin ardından toplanma alanlarının belirlendiğini anlatan Timur, şöyle konuştu:
"İlimizde 967 toplanma alanı var. 577'si parktan oluşur. Okul bahçesi, spor alanı, pazar yerinden, toplanma alanı oluşmuştur. AFAD olarak standardı vardır. Standarda uymayan yerler toplanma alanı olarak belirlenmemiştir. Toplanma alanlarındaki tabelalarda karekod sistemi ve AFAD'ın verdiği rakamlar bulunmaktadır. Bu şekilde olmayan tabelalar bizim belirlediğimiz alan değildir. Bizim alanlarımız dışındakiler sadece kurum veya sitelere ait belirlenen alandır. Bizim standardımıza uygun toplanma alanları e-devlet sisteminden halkımıza duyurulur. Alanların belirlenmesinde üniversite, ilgili kuruluşlardan fikir alınıyor. "

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