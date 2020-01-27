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Antalya'da afet sonrası tarımsal hasar tespitinde dijital dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılımcıları tarafından Afet Hasar Tespit Programı geliştirildi

Antalya'da afetlerden sonra tarım alanlarında meydana gelen hasarın tespitinin hızlı bir şekilde yapılması amacıyla "Afet Hasar Tespit Programı" kullanılmaya başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çağın gereklerine uygun olarak son teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Doğal afetlerin, tarımsal üretimin en büyük risklerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, afet öncesi alınması gereken tedbirler kadar afet sonrası hasar tespiti yapılmasının da çok önemli olduğu kaydedildi.

Hayata geçirilen mobil uygulamayla afet sonrası durum tespiti yapılıp, verilerin dijital ortamda saklanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afetlerden sonra meydana gelen tarımsal hasarın tespitinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve dijital dönüşümün faydaları kullanılarak anlık olarak üst makamlara bilgi akışının sağlanması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılımcıları ve teknik personel tarafından geliştirilen Afet Hasar Tespit Programı beta sürümü kullanılmaya başlandı. Birçok özelliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan program masaüstü ve mobil olarak kullanılan ara yüzlere sahip olarak tasarlandı."

Açıklamada, Antalya'nın 19 ilçesinde tanıtılan uygulamanın aktif hale getirildiği bildirildi.

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