HABER

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki bebek öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 23:22 | Son Güncelleme

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki bebek öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 yaşındaki bebek öldü, annesi, babası ve 4 yaşındaki ağabeyi ise yaralandı.

Orhan Kırılmaz yönetimindeki 48 E 3336 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Muzkent Mahallesi mezarlığı mevkisinde, sürücüsünün aşırı yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada, 1 yaşındaki Nevi Kırılmaz yaşamını yitirdi, babası sürücü Kırılmaz, annesi Ayla ve ağabeyi 4 yaşındaki Devincan Kırılmaz ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Orhan Kırılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ayla ve Devincan Kırılmaz ise ayakta tedavi edildi.

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Samandağ’da Noel ayiniSamandağ’da Noel ayini
Kahramanmaraş- Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandıKahramanmaraş- Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya bebek Gazipaşa Kaza

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'deki yangınları PKK üstlenmişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında 9 tutuklama!

Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'Cumhuriyet Gazetesi önüne el bombası atalım' demişti! Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı

Akit TV soruşturmasında yeni gelişme

Son dakika! Adana'da otomobil sele kapıldı! Kaybolan 2 kişiden iyi haber geldi

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.