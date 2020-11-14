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Antalya’da,’ Akdeniz Güven Uygulaması’

14.11.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 2 bin 500 polisin katılımıyla ’Akdeniz Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi.Kent genelinde 13.11.2020 Cuma günü 20:00-23:00 saatleri arasında, insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir anlayış içerisinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işlemesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü silah ve eşyanın ele geçirilmesi ve ayrıca, İl Umumi Hıfzısıhha Kurul kararları doğrultusunda, ’Akdeniz Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Antalya’da 2 bin 500 polisin katılımıyla ’Akdeniz Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi.
Kent genelinde 13.11.2020 Cuma günü 20:00-23:00 saatleri arasında, insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir anlayış içerisinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işlemesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü silah ve eşyanın ele geçirilmesi ve ayrıca, İl Umumi Hıfzısıhha Kurul kararları doğrultusunda, ’Akdeniz Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi. 2 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada saat: 22:00’da kapatılması gereken işyerleri; sigara içme yasağı kapsamında park,bahçe, meydan durak, cadde ve sokaklar açık alanların kontrolü, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kullanımı ile ilgili denetimler yapıldı.

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