HABER

Antalya'da Akra Caz Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:52 | Son Güncelleme

Festivalin ilk gününde İspanya'nın romantik sesi olarak adlandırılan Monica Molina, caz severlerle bir araya geldi

Antalya Akra Caz Festivali, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Monica Molina, konseriyle başladı.

"Tu Despedida", "Vuela", "De Cal y Arena", "A Vida", "Mar Blanca" ve "Autorretrato" albümleriyle aşkı yorumlayan Molina, Akra Otel bahçesindeki açık hava konserinde müzik severlerle buluştu.

İspanya'nın romantik sesi olarak adlandırılan Molina'nın seslendirdiği parçalara, yerli ve yabancı turisteler de eşlik etti. Copla şarkılarının efsane şarkıcısı olan babası Antonio Molina'nın izinden giden şarkıcı, melankolik ve romantik sesinin yanı sıra sahnedeki performansıyla dinleyenlerin beğenisini topladı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Molina, son albümü Autorretrato'nun kapak çekimlerini de İstanbul'da gerçekleştirmişti.

29 Haziran'da sona erecek festivalde, Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca, Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Dee Dee Bridgewater de sahne alacak.

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown’u kabul ettiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown’u kabul etti
Gemerek'te sağanak, hayatı felç ettiGemerek'te sağanak, hayatı felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Caz monica molina

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.