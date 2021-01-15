HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da ‘altın kızlardan’1 milyon TL’lik vurgun

Antalya’da ‘altın kızlardan’1 milyon TL’lik vurgun

15.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, kilitli olmayan kapıları, plastik kart ile açarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3’ü kadın 5 şüpheli, polis tarafından 6 ayrı adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya’da, kilitli olmayan kapıları, plastik kart ile açarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3’ü kadın 5 şüpheli, polis tarafından 6 ayrı adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalandı. ‘Altın kızlar’ olarak bilinen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Demre ilçesinde 8 Ocak tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayında, Y. E. İsimli vatandaşın evinden toplam 350 bin değerinde ziynet eşyalarının çalındığına yönelik ihbarda bulunması üzerine araştırma başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kilitli olmayan kapının plastik kart aparatıyla açıldığını belirledi. Güvenlik kamera, mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y., A.B., S.T., K.Ö. ve C.C. olduğunu ve ilçeye kiraladıkları araçla geldiklerini tespit eden ekipler operasyon hazırlığına başladı. Ekipler, kent merkezindeki 6 ayrı adresine dün eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Ekipler ayrıca arama yapılan evlerin birinde 8 ayrı suçtan aran cezası bulunan H.Ö isimli kişiyi de yakaladı. Gözaltına alınan ve ‘altın kızlar’ olarak bilinen 3’ü kadın 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise, kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 adet fişek, 1 milyon TL’ye yakın değerde ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL ele geçirildi.
El konulan ziynet eşyalarının müştekilerinin araştırılması ile şüphelilerin başka evden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığı yönünde ayrıntılı çalışmanın devam ettiği öğrenilirken, 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izniAdalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izni
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Kayıp doktorun Kartepe'de aracıyla son görüntüsü otaya çıktı

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı yarın! 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı sınavı yarın!

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

826 personel alımı sonuçları açıklanıyor mu?

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.