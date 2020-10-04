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Antalya’da anız yangını sera ve zeytin ağaçlarına zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan anız yangınında naylon seralar zarar gördü, zeytin ağaçları yandı.Serik ilçesi Küçükbelkıs Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan anız yangınında naylon seralar zarar gördü, zeytin ağaçları yandı.
Serik ilçesi Küçükbelkıs Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangın, çevredeki naylon seralara ve zeytin ağaçlarına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yönlendirildi. Çok sayıda arazöz ile havadan 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın altından kontrol altına alındı.
Yangında 6 naylon sera ve çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

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