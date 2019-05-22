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Antalya’da annenin çocuğunun parmağını dağladığı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Antalya’da bir annenin, sınıf arkadaşlarının kalemini izinsiz aldığı iddiasıyla 7 yaşındaki kızının parmağını kızgın maşayla dağladığı ileri sürüldü.

Antalya’da bir annenin, sınıf arkadaşlarının kalemini izinsiz aldığı iddiasıyla 7 yaşındaki kızının parmağını kızgın maşayla dağladığı ileri sürüldü. Aile ise uyarı amaçlı uzatılan maşanın kaza ile küçük çocuğun eline değdiğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki bir ilkokulun rehber öğretmeni, birinci sınıfta öğrenim gören E.İ.’nin parmağında yanık olduğunu gördü. Öğretmen, küçük kızın annesi N.İ. tarafından kızgın maşa ile parmağının yakıldığını iddia ederek polise başvurdu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okula gelerek küçük çocuğun pedagog ve avukat eşliğinde ifadesini aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk, babasına teslim edildi. Konuya ilişkin annenin de ifadesi alındı. Aynı ilçede market işleten baba Turgay İ., 4 çocuğunun olduğunu ve bu şekilde çocuklarına zarar verme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Kızının arkadaşlarının eşyalarını izinsiz olarak eve getirdiğini anlatan baba Turgay İ., “Bunu defalarca yaptı, annesi de uyardı. ‘Kızım kimsenin eşyasını getirme’ diye uyardı. Eşim de kızımı korkutmak amaçlı maşayı uzattı, kızım da refleksle elini kaldırınca kazayla yandı. Olay bu. Başka bir sıkıntı yok. Okulda yapılan toplantıya eşimi çağırıyorlar, bu konu hakkında konuşuyorlar. Eşim ifadesini verdi. Kızım avukat eşliğinde ifadesini verdi anne ile aynı şeyi söyledi” dedi.

“Eşim de üzgün”
Abartıldığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını, 4 çocuk sahibi olduğunu ifade eden baba Turgay İ., “Hiçbir aile böyle bir şey yapmaz. Bugüne kadar hiçbir çocuğumuza şiddet uygulamadık. Eşim de böyle olmasından dolayı üzgün. Böyle olacağını tahmin etmezdik. Annesi hayatta bilerek böyle bir şey yapmaz. Mesela çocuk düşüyor, o zaman şiddet mi oluyor” diye konuştu.
Küçük E.İ. ise annesinin uyarı amacıyla uzattığı maşaya elinin değdiğini söyledi.

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