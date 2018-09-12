Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Antik Kent Konserleri" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Demre Myra Antik Kent Tiyatrosu, Kaş Xanthos, Antiphellos Antik Kent Tiyatrosu ve Patara Meclis Binası, Aksu Perge Güney Hamamı, Gazipaşa Selinus Sahil Antik Kenti, Alanya Kızılkule Yanı ve Side Antik Kent Tiyatrosu'nda konserler gerçekleştirilecek.

Tarihi müzikle buluşturacak olan etkinlik kapsamında ünlü tenor Hakan Aysev, Kaş ve Alanya'da konser verecek. Sanatseverler konserleri ücretsiz izleyebilecek.

Konser programı kapsamında, 14 Eylül'de Demre Myra Antik Kent Tiyatrosu'nda ABBO Film Müzikleri, 15 Eylül'de Kaş Xanthos Antik Kent Tiyatrosu'nda Grup Kaçak, 16 Eylül'de Kaş Patara Meclis Binası sahnesinde İsmail Baha Sürelsan

Konservatuvarı Nostalji Müzikleri grubu performans sergileyecek.

18 Eylül'de Kaş Antiphellos Antik Kent Tiyatrosu'nda Hakan Aysev, 19 Eylül'de Aksu Perge Güney Hamamı'nda İsmail Baha Sürelsan

Konservatuvarı Yeşilçam Müzikleri, 20 Eylül'de Gazipaşa Selinus Sahil Antik Kenti'nde İsmail Baha Sürelsan

Konservatuvarı Nostalji Müzikleri, 21 Eylül'de Alanya Kızılkule Yanı sahnesinde Hakan Aysev ve 22 Eylül'de Side Antik Kent Tiyatrosu'nda ABBO Film Müzikleri sunumu yapılacak.

