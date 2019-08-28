HABER

Antalya’da antik kent yakınında orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü.

Antalya’nın Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü. Alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Ağlar önü mevkiinde yol kenarından başladı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru ve rüzgarlı hava nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevlerin dağlık alana yükselmesi nedeniyle bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri geldi. Perge Antik Kenti yakınına kadar gelen alevler, 5 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangında çok sayıda kızılçam ağacının yanı sıra zeytinlikler de zarar gördü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının Ağlar önü mevkisinde yol kenarından başladığını söyleyen Tevhik Besenç, yangının sigara izmaritinden çıktığını ileri sürerek, “Yangını görüp hemen jandarmaya bilgi verdik. Sonra yangın kısa süre büyüdü. Sera ve evlere yaklaştı. Havalar çok sıcak o nedenle yangınlar çıkıyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor” dedi.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Tarihi çarşıda yangın paniğiTarihi çarşıda yangın paniği
Ordu’da arazi kavgası: 5 yaralıOrdu’da arazi kavgası: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.