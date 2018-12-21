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Antalya'da araç hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'da, anahtarı üzerinde bulunan park halindeki otomobilin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bulunan park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Araç, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kapıları kilitli, plakası, tescil belgesi, anahtarı ve teypi alınmış olarak bulundu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden eşkali belirlenen C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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