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Antalya'da araçlar çarpıştı 3'ü turist 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3'ü Rus turist, 4 kişi yaralandı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3'ü Rus turist, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Havalimanına turist taşıyan Çetin Oğul'un kullandığı 58 BF 040 plakalı tur minibüsü, Ziya Öztürk'ün kullandığı 07 DS 810 plakalı otomobil ve Faruk Arı'nın kullandığı 07 C 82056 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 3 Rus turist ile servis şoförü Faruk Arı yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar , ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Diğer iki aracın sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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