Antalya’da araçtan 30 bin TL çalan kişi yakalandı

Antalya’da bir otomobilden 30 bin TL para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. E.A., aracından 30 bin TL çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri ise yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen M.E.K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

