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Antalya'da araçtan hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

12 araçtan akü ve teyp çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da 12 araçtan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı bölgelerinde 12 araçtan akü ve teyp çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerlerindeki iş yeri ve binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından M.C, S.G. ve İ.H.F. yakalandı.

Şüphelilerin kaldığı adreste bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya operasyon oto hırsızlığı

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