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Antalya'da araçtan hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, camını kırdıkları aracın torpidosundaki 27 bin lirayı çaldığı öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince camı kırılan otomobilin torpido bölümündeki 27 bin liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Eşkali belirlenen şüpheli M.C.M'yi yakalayan ekipler, şüphelinin ifadesi doğrultusunda E.G'yi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gazipaşa hırsızlık torpido zanlı

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