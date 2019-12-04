HABER

Antalya’da aralık ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, aralık ayında bahar havası yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, aralık ayında bahar havası yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi.
Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava, doğuda ise kar yağışı etkili olurken, Antalya’da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, aralık ayının başında olunmasına rağmen, güneşli havanın tadını denizde çıkardı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları kıyıda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahilde bulunan park alanında yürüyüş yaparken, bazıları kitap okudu.
Hava yönünden şanlı olduklarını belirten Coşkun Şentürk, “Kışın dağlarda kar görebiliyoruz aynı zamanda burada denize girebiliyoruz. Burada bir grup arkadaş yaz-kış denize giriyoruz. Bundan da memnunuz. Diğer arkadaşlara da tavsiye ediyoruz” dedi.

“Her gün yüzüyoruz”
Yazdan kalma dönemi yaşadıklarını ifade eden Musa Kılıçarslan, denizin temiz ve güzel olduğuna dikkat çekti. Kılıçarslan, “Yaklaşık yarım saat kadar yüzdüm. Yine tekrar yüzeceğiz. Su çok temiz ve güze. Dışarıdan daha sıcak. Biz her gün yüzüyoruz. Bu konuda şükürler olsun ki çok şanslıyız. Biz daima buradayız. Antalya’da güneşi gördüğümüz zaman denizdeyiz” diye konuştu.

“Su daha sıcak”
İstanbul’dan arkadaşlarıyla tatile gelen Mustafa Ulusoy ise, “İstanbul’da öğrenciyim. Arkadaşlarımla beraber vizelerden sonra kaçamak yapmak istedim. Herkesi Antalya’ya bekliyorum. Su dışarıdan çok daha sıcak. ‘Kışın denize girilmez’ diye bir şey yok esas kışın girilir” şeklinde konuştu.

PARTNER Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Jandarma’nın kaçak silah yapımı ile mücadelesi devam ediyorJandarma’nın kaçak silah yapımı ile mücadelesi devam ediyor
Fatih'te velilerden "Öğretmenlerin maaşı verilmiyor, derslere girilmiyor" protestosuFatih'te velilerden "Öğretmenlerin maaşı verilmiyor, derslere girilmiyor" protestosu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibine ulaşıldı!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Şehidi ambulansta gören köpek zincirini koparıp peşinden koştu

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.