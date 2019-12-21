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Antalya’da ’Aralık’sız güneşli günler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:04 | Son Güncelleme

Antalya’da hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.Tüm yurtta soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya’da, güneşle birlikte hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi.

Antalya’da hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.
Tüm yurtta soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya’da, güneşle birlikte hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi. Hafta sonu tatilini ve kış güneşini değerlendirmek isteyen Antalyalılar Konyaaltı Sahili’ne geldi. Kimi vatandaşlar güneşlenirken kimileri kahvaltı yapmayı tercih etti. Deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte Akdeniz’in mavi sularına kulaç atanlar da oldu.

Kıyı şeridinde oturanlar ise yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonunu sahilde geçirenlerden Naile Kaplan, “ Antalya’da yaşamak ayrıcalık, güneşin kumun deniz tadını çıkarıyoruz çok şanslıyız. Burası çok kalabalık, denize girmediğim için çok pişman oldum” dedi.
Antalya’nın yaz kış çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Rıdvan Özcan “ Her yerde soğuk hava var kar yağıyor, biz denize giriyoruz. Antalya’da yaşamak çok güzel. Deniz çok sıcak, 21 Aralık’ta denize girmek güzel bir şey. Biz dört mevsim denize giriyoruz.” diye konuştu.
İrfan şahin ise havanın ve denizin sıcak olduğunu belirterek, “Alışan herkes bu ayda denize girebilir. Güzel bir kentte yaşıyoruz. Deniz suyu çok güzel”dedi.

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