Antalya'da aranan kişilere yönelik operasyon: 70 gözaltı

Antalya'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 31'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde özellikle hırsızlık suçlarından haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik yürütülen uzun süreli istihbari çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Antalya ve il dışı mahkemelerce asayiş suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 70 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerden 31'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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