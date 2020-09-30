HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da aranan şahıslara eş zamanlı operasyon

Antalya’da aranan şahıslara eş zamanlı operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 17:49 | Son Güncelleme

Antalya’da aranan 122 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 81 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik 29 Eylül Salı günü eş zamanlı çalışma yürüttü.

Antalya’da aranan 122 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 81 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik 29 Eylül Salı günü eş zamanlı çalışma yürüttü. Mahkemelerince aranan toplam 122 şahsa yönelik 74 ekip ve 160 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 81 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
MSB'den Ermenistan'ın iddialarına yanıtMSB'den Ermenistan'ın iddialarına yanıt
İşte lokma tatlısı tarifi!İşte lokma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Bu köyün taşı toprağı altın
Bu köyün taşı toprağı altın
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Antalya'da büyük panik yaşanmıştı! Pilotun sözleri ortaya çıktı
Antalya'da büyük panik yaşanmıştı! Pilotun sözleri ortaya çıktı
Son dakika! MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları gerçek dışıdır
MSB'den Ermenistan'ın iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
14 yaşındaki Filiz her yerde aranıyordu! 'Hayattan sıkılmış'
14 yaşındaki Filiz her yerde aranıyordu! 'Hayattan sıkılmış'
HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama
HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama
Son dakika: Eski üsteğmene işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapis
Eski üsteğmene 32 yıl 16 ay hapis
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.