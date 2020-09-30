Antalya’da aranan şahıslara eş zamanlı operasyon

Antalya’da aranan 122 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 81 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik 29 Eylül Salı günü eş zamanlı çalışma yürüttü. Mahkemelerince aranan toplam 122 şahsa yönelik 74 ekip ve 160 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 81 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.



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