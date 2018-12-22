HABER

Antalya'da aranan şüphelilere eş zamanlı operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 00:06 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 147 kişiden 54'ü tutuklandı

Antalya'da araması bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 147 kişiden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya ve diğer illerdeki mahkemelerce haklarında yakalama kararı verilen 276 şüphelinin yakalanması için 102 ekip ve 263 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 147 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 54'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
En uzun gecede eller tetikteEn uzun gecede eller tetikte
Kolombiyalı dansçılarla ilgili müjdeli haberi ünlü sanatçı verdiKolombiyalı dansçılarla ilgili müjdeli haberi ünlü sanatçı verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
147 gözaltı 54 zanlı Antalya aranan şüpheliler eş zamanlı operasyan operasyon Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması

Mehmet Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması

Bursa'da 7 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'da 7 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

En uzun gecede eller tetikte

En uzun gecede eller tetikte

2018’de öne çıkacak Müşteri Deneyimi (Customer Experience - CX) Trendleri

2018’de öne çıkacak Müşteri Deneyimi (Customer Experience - CX) Trendleri

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.