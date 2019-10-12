Antalya’da aranan şüphelilere yönelik operasyon

Antalya’da aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 120 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan’ şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı.

Antalya ve ilçelerinde aranan toplam 242 şüpheliye yönelik 83 ekip ve 183 personelin katılımıyla, operasyon düzenlendi.

Kesinleşen hapis cezalarıyla aranan 54 şüpheli, ifade için aranan 66 şüpheli olmak üzere toplam 120 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.



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