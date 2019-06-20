Antalya’da arazi işgalcisi, yıkım için gelen işçileri kamyonetle ezmeye çalıştı

Antalya’da işgal ettiği arsayı sahiplerine bırakmak istemeyen Alihan T., yıkım sırasında işçilerin üzerine kamyonet sürdü. Olayda, kamyonetin çarptığı 2’si hafif 3 kişi yaralanırken, Alihan T. ile birlikte eşi ve çocukları olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde bulvar üzerinde bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan T. hazine arazisi olan yere bir süre önce yerleşti. Burada ailesiyle birlikte çadır hayatı yaşayan ve ticaret yaptığı ileri sürülen T., en son bölgenin 4 yıl önce yapılan ihaleyle sahip değişmesinin ardından bugün bölgede yıkım kararı alındı. Mahkeme kararıyla bu sabah saatlerinde polis eşliğinde arsada yıkım başlatıldı. Arsanın elinden gitmesine Alihan T. ve ailesi tepki göstermeye başladı. Yıkım sırasında sinir krizi geçiren Alihan T., iddiaya göre, yıkımı gerçekleştiren işçilerin üzerine 07 SC 097 plakalı kamyonetini sürdü. Olay sonrası Fethi Kaya isimli bir şahıs yaralanırken, 2 kişi de hafif yaralandı. Bu sırada bölgede olan polis, havaya ateş ettiği sırada, Alihan T.’nin eşi Nazmiye T., polisin elinden silahı almaya çalıştı. T.’nin polisle mukavemet ettiği sırada bir el ateş sesi duyulduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Alihan T. ve polise mukavemet gösteren eşi Nazmiye T. ile çocukları Nebahat ve Abdulvahap T.’yi gözaltına aldı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.