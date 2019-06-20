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Antalya’da arazi işgalcisi, yıkım için gelen işçileri kamyonetle ezmeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:20 | Son Güncelleme

Antalya’da işgal ettiği arsayı sahiplerine bırakmak istemeyen Alihan T., yıkım sırasında işçilerin üzerine kamyonet sürdü.

Antalya’da işgal ettiği arsayı sahiplerine bırakmak istemeyen Alihan T., yıkım sırasında işçilerin üzerine kamyonet sürdü. Olayda, kamyonetin çarptığı 2’si hafif 3 kişi yaralanırken, Alihan T. ile birlikte eşi ve çocukları olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde bulvar üzerinde bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan T. hazine arazisi olan yere bir süre önce yerleşti. Burada ailesiyle birlikte çadır hayatı yaşayan ve ticaret yaptığı ileri sürülen T., en son bölgenin 4 yıl önce yapılan ihaleyle sahip değişmesinin ardından bugün bölgede yıkım kararı alındı. Mahkeme kararıyla bu sabah saatlerinde polis eşliğinde arsada yıkım başlatıldı. Arsanın elinden gitmesine Alihan T. ve ailesi tepki göstermeye başladı. Yıkım sırasında sinir krizi geçiren Alihan T., iddiaya göre, yıkımı gerçekleştiren işçilerin üzerine 07 SC 097 plakalı kamyonetini sürdü. Olay sonrası Fethi Kaya isimli bir şahıs yaralanırken, 2 kişi de hafif yaralandı. Bu sırada bölgede olan polis, havaya ateş ettiği sırada, Alihan T.’nin eşi Nazmiye T., polisin elinden silahı almaya çalıştı. T.’nin polisle mukavemet ettiği sırada bir el ateş sesi duyulduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Alihan T. ve polise mukavemet gösteren eşi Nazmiye T. ile çocukları Nebahat ve Abdulvahap T.’yi gözaltına aldı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

"Yargılama süreci uzadıkça adam cesaretlendi"
Olaya ilişkin bilgi veren arsa sahibinin oğlu Avukat Ömer Avşaroğlu, 4 yıl önce belediyeden ihale ile arsayı aldıklarını belirtti. Şahsın 20-30 yıldır arsada yaşayan bir işgalci olduğunu ifade eden Avşaroğlu, "Belediye bize burasını boş diye verdi, işgalci olduğunu bilmiyorduk. Buraya yerleşip yıllardır sahiplenmişler. Hem ticaret hem konaklama şeklinde yerleşmişler. 4 yıldır biz burada bir şekilde hukuk mücadelesi veriyoruz. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı ama hakim görevden alındı. Yargılama süreci uzadıkça adam cesaretlendi. Bizden maddi beklentiler içine girdi. Mali bir şey vermedikçe bize burayı kullandırmayacağını söyledi" şeklinde konuştu.
Sabah saatlerinde polis eşliğinde yıkımın başlatıldığını dile getiren Avşaroğlu, aracını belediye personellerinin ve yapı ustalarının üzerine sürdüğünü söyledi. Avşaroğlu, "İşçilere saldırdı. Burada sürekli mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıldı. Biz burayı iki metre uzunluğunda saçlarla çevireceğiz. Bundan sonra yerimize sahip çıkacağız" dedi.

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