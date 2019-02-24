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Antalya'da arkadaşı tarafından vurulan avcı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 23:26 | Son Güncelleme

Antalya'da arkadaşı tarafından vurulan avcı öldü

Antalya'da domuz avına çıkan avcılardan biri, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesinde 7 kişiden oluşan avcı grubu, domuz avına çıktı. Avcılar, Yumaklar Mahallesi Mustanlar mevkisinde avlanırken Ö.A'nın (37) tüfeğinden çıkan saçmalar, yaklaşık 25 metre uzağındaki Ali Taş'a (49) isabet etti. Göğsünden vurulan Taş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Taş'ın cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Ö.A'nın ifadesinde, domuza ateş etmek isterken yanlışlıkla arkadaşını vurduğunu söylediği belirtildi.

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Antalya av Domuz avı vurulma

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