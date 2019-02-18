Antalya'da arkadaşını bıçakladı, kaçtığı Konya'da menfezde yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, arkadaşı Atıf Ergen'i (25) sırt ve karın bölgesinden bıçakladıktan sonra kaçan Emre Kuru (24), Konya'nın Seydişehir ilçesinde, saklandığı menfezde yakalandı. Antalya'ya getirilen Kuru, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kuru'nun ifadesi doğrultusunda araştırma başlatan polis, Ergen'in cansız bedenini Kepez Baraj Göleti'nde buldu.

Olay, cumartesi günü, Kepez ilçesinde meydana geldi. Atıf Ergen, iddiaya göre, babasına ait 07 BIG 56 plakalı otomobili alıp, arkadaşı Emre Kuru ile birlikte Baraj Mahallesi'nde gezmeye başladı. Kuru, eşinin Konya'da çalıştığını ve görmeye gideceğini belirterek, Ergen'den aracı istedi. Ergen'in kabul etmemesi üzerine ikili, aracın içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Kuru, Atıf Ergen'i karın ve sırt bölgesinden bıçakladı. Araçtan inip, yaralı halde kaçmaya çalışan Atıf Ergen, Kepez Baraj Göleti'ne ait sulama kanalına düşerek, kayboldu. Emre Kuru ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün sabah saatlerinde, Seydişehir- Antalya yolunda yol kontrol ve araması sırasında, plakasız aracın sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Sürücünün durmayarak, kaçması üzerine jandarma ekipleri, takibe başladı.

MENFEZDE YAKALANDI

Otomobil sürücüsünün gittiği güzergahtaki kovalamaca sırasında Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir Bölge Trafik Amirliği'ne bilgi verildi. Yapılan aramalar sonucu araç, Seydişehir ilçesine bağlı Gevrekli Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Emre Kuru'yu yol altında saklandığı menfezde yakalayıp, gözaltına aldı. Kuru, jandarmadaki ilk ifadesinde, Antalya'ya gezmeye gittiklerini, araçta tartıştığı arkadaşı Atıf Ergen'i bıçakladığını söyledi. Emre Kuru, Atıf Ergen'in araçtan inip, kaçmak istediğini, bu sırada baraja ait sulama kanalına düşerek, sürüklendiğini ve kendisinin de korkup, arkadaşının aracını alarak, olay yerinden kaçtığını öne sürdü.

Emre Kuru, yakalanmamak için aracın plakalarını sökerek, Konya'ya gitmeye çalıştığını, yolda karşılaştığı jandarma ve polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçtığını söyledi. Kuru'nun ifadesi üzerine jandarma ekipleri, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.

BARAJ GÖLETİNDE CESEDİ BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce bölgede yapılan arama sonucu Atıf Ergen'in cansız bedeni, Kepez Baraj Göleti'nde bulundu. Yapılan incelemede, Ergen'in sırt ve karın bölgesinden bıçaklandığı tespit edildi. Antalya'ya getirilen ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından arandığı da belirtilen Emre Kuru, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Atıf Ergen'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi.