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  4. Antalya'da arkeoloğu öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

Antalya'da arkeoloğu öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Savcı mütalaasında, sanık hakkında "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını talep etti

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde, Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığın, 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sadık Poyraz, Sertel'in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "haksız tahrik" indirimi uygulanarak "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sertel'in ailesini avukatı Ali Özgür Oğuz ise sanık Poyraz'ın indirim hükümleri uygulanmadan "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık da mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Kimsenin canını acıtma niyetim yoktu. Sinan Sertel'in ablasının acısını anlıyorum. Sinan bana küfür etti. Ettiği küfürleri hazmedemedim. Tek bir yumruk bile vurmadım, Sinan'ı isteyerek öldürmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Ailecek hepimizin canını yaktı"

Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan, gazetecilere, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini inandıklarını, adalete güvendiklerini söyledi.

Kardeşinin cinayete kurban gittiğini hala annesine söyleyemediklerini ifade eden Doğan, "Annem kalp hastası olduğu için kardeşimin nasıl öldüğünü söylemedik. Kardeşimin yaşayacağı çok güzel günler vardı. Sanık ailecek hepimizin canını yaktı. En ağır şekilde cezalandırılmasını, cezasında indirim yapılmamasını istiyorum." diye konuştu.

Çıralı sahilinde, 19 Mayıs 2019'da çıkan tartışmada, Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Poyraz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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